Яблоко раздора: Литва стала на сторону Украины в скандале с Apple

Накануне компания поддержала требования российских властей по картографического обозначения Крыму. Фото: Apple

Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс осудил действия американской компании Apple.

Призвал отменить решение об обозначении оккупированного Крыма, как части РФ на своих картах, об этом он написал в Twitter.

"Мы присоединяемся, выражая разочарование подходом Apple в Крым как России. Мы призываем Apple отказаться от этой невежественной позиции, поскольку статус-кво в Крыму не изменился: он до сих пор оккупирует Россия, это земля Украины, в этой войне до сих пор гибнут люди", - заявил Линкявичюс.

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Компания Apple на девайсах, которые продаются в России, обозначает аннексированный Крым как часть территории РФ. Погрешности допустили в приложении "Погода".