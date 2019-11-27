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среда, 27 ноября 2019 16:50

Apple признал аннексированый Крым российским - СМИ

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Apple признал аннексированый Крым российским - СМИ
На территории РФ приложение "Погода" обозначает Крым, как территорию РФ. Фото: Apple

Компания Apple на девайсах, которые продаются в России замечает аннексирован Крым как часть территории РФ.

Погрешности допустили в приложении "Погода", пишет Интерфакс.

Депутат Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сказал, что на изменении карт настаивала российская власть.

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"Apple внесла свои поправки в географические названия субъекта Крым и города федерального значения Севастополь приведены в соответствие с Конституцией РФ", - сказал он.

Он добавил, что российская власть будет в дальнейшем контролировать, чтобы изменений в картах не было.

"Этим шагом компания продемонстрировала желание сохранить и развивать свои позиции на российском рынке", - подчеркнул он.

Издание The New York Times в одной из публикаций ошиблось с границами Украины - нарисовало карту без Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба украинского посольства в США в Facebook. Также исправить американское издание исправить опубликованную карту.

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