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пятница, 02 марта 2018 17:59

"Я - пастух нот": лидер группы "Кукрыниксы" загремел в чистилище "Миротворца"

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&quot;Я - пастух нот&quot;: лидер группы &quot;Кукрыниксы&quot; загремел в чистилище &quot;Миротворца&quot;
Лидер группы "Кукрыниксы" загремел в чистилище Миротворца. Фото: Европейско-Азиатские Новости

Лидер группы "Кукрыниксы" Алексей Горшенев попал у чистилище сайта "Миротворец".

Об этом он рассказал журналистам во время пресс-конференции, передает пророссийский сайт "Крымифнорм".

Российского певца внесли в базу за незаконное пересечение крымского границы еще в 2017 году.

"Я нахожусь на сайте "Миротворец". С женой ездили в Лондон, зашел на сайт, смотрю - я там красуюсь. Но это смешно. Это дико. Я - пастух нот. Какой я враг народа?" - прокомментировал лидер российской рок-группы.

Кроме того Горшенев рассказал журналистам о своем отдыхе в Крыму.

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"Мне нравится Крым. Он мне как-то напоминает Испанию. Все эти естественные вещи, они все - Испания. Мы не так часто здесь бываем, и не могу сказать, что у вас тут какие-то суперсерьезные изменения. Я даже сейчас ехал на машине, остались таблички с названиями, сделанные еще лет 10 назад. Или не меняете, и правильно делаете, потому что это средства, а эти деньги лучше пустить на что-то стоящее, чем заниматься этой суетой", - добавил он.

База "Миротворца", куда недавно занесли актера Юрия Стоянова, пополнилась еще четырьмя российскими актерами. В "Чистилище" оказались Анатолий Васильев, Анна Большова, Егор Баринов и Ольга Волкова. В феврале 2018 они гастролировали в Крыму со спектаклем "Семейный ужин в половине второго".

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