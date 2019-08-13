А как же камни с неба? Оккупанты Крыма просят переговоры о воде

После перекрытия Северо-Крымского канала на полуострове начались проблемы с промышленностью и сельским хозяйством. Фото: Shutterstock

Российские оккупанты планируют начать переговоры с Украиной относительно подачи воды в Крым.

Для этого обратились к российскому руководству, пишут росСМИ.

"Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, которая идет с территории РФ", - сказал "заместитель председателя Совета министров - постпред Крыма при президенте РФ" Георгий Мурадов.

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Украина поставляла воду в Крым до аннексии полуострова Россией. В 2014-м из-за невыплаты долгов и согласно нормам Женевской конвенции Северо-Крымский канал, который был главной водной артерией для этой территории, перекрыли. Оккупанты начали испытывать недостаток воды уже в конце 2014-го, но замалчивали этот факт, на публике повторяли цитату с бигборда об оккупации "Нам хоть камни с неба". Через год российские захватчики были вынуждены прекратить выращивание риса, что требовал много воды. Впоследствии на севере Крыма уменьшили количество выращиваемых плодовых деревьев. 24 августа 2018 из-за нехватки воды на химическом заводе "Крымский титан" произошли выбросы, из-за которых на территории Яни Капу, Армянска и части Херсонщины погибли растения. После этого оккупанты привлекают местных жителей к митингам, на которых требуют у Украины подать в Крым воду.