5 украинских политзаключённых скоро могут вернуться домой

Украинские политзаключенные вернутся домой. ФОТО: Интерфакс

На днях в СИЗО "Лефортово" были переведены Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко. В скором времени их могут передать Украине.

Сейчас обсуждается формат этой процедуры, пишет Интерфакс.

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Возможного скорого обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной не исключает и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Кроме этого, возможны подвижки в гуманитарной сфере. Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемых лиц. И моряков тоже. Хоть это и не вопрос нормандского формата, а скорее двусторонних отношений России и Украины, как и вся эта азово-керченская история", - сказал он.

Администрация московского следственного изолятора "Лефортово" приняла передачи для пяти украинских политзаключенных - Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Грыба и Николая Карпюка.