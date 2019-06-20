5 дней на освобождение моряков: в ООН выдвинули России ультиматум

Россияне ведут моряков в закрытое судебное заседание в Лефортовский районный суд Москвы. Фото: Reuters

России ужесточат санкции, если она не выпустит украинских военнопленных моряков и не вернет захваченные суда.

Срок для исполнения решения Трибунала по морскому праву до 25 июня, сказал постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, сообщает Прямой.

"Прозвучали последние предупреждения российской делегации, до 25 числа остается очень мало времени. Невыполнение этого решения будет иметь серьезные последствия для России, включая дополнительными санкциями. Если все же они будут медлить с освобождением моряков и судов, думаю, мы будем принимать дальнейшие меры - это уже будет начало июля - в других органах ООН", - заявил он.

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25 ноября в прошлом году россияне захватили 3 украинских военных судна в Черном море. Команды отправили в российскую тюрьму и осудили как гражданских заключенных. В мире их признали военнопленными. 25 мая Трибунал ООН по морскому праву обязал РФ освободить моряков и вернуть захваченные корабли.