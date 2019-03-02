11 стран сделали жесткое заявление о Крыме

11 стран осудили российскую аннексию Крыма. Фото: pravyysektor.info

11 стран не признали захват Крыма Россией.

"Незаконная аннексия Крыма - акт, осужденный международным сообществом, который поставил под угрозу международную систему, основанную на правилах. Нелегитимный "референдум" в Крыму 16 марта 2014 года был признан международным сообществом незаконным и недействительным", - говорится в заявлении глав МИД, сообщает The Guardian.

Также указано, что ООН и ряд других организаций сообщают о серьезных нарушениях прав человека в Крыму в отношении этнических меньшинств крымскотатарского народа, этнических украинцев, русских православных религиозных меньшинств и активистов гражданского общества.

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Министры иностранных дел отметили, что осужденный российским судом украинский режиссер Олег Сенцов стал символом борьбы за освобождение политзаключенных, находящихся в России и во всем мире.

Постоянная палата третейского суда в Гааге признал незаконным захвата активов "Нафтогаза" во время аннексии Крыма. Международный трибунал принял решение о привлечении России к ответственности за нарушение двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций.