Живодер с улицы Ревуцкого: что будет с киевлянином, выбросившим из окна щенка

Убийство произошло на глазах у детей. ФОТО: dtp.kiev.ua

Столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт по делу киевлянина, который выбросил с 7-го этажа двухмесячного щенка.

44-летнему мужчине инкриминируют жестокое обращение с животным (часть 1 ст. 29 УК Украины). За содеянное ему грозит дo 3 лет ограничения свободы, сообщила прокуратура города Киева.

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7 июля мужчина выбросил щенка немецкой овчарки из окна 7-го этажа дома на улице Ревуцкого, предварительно свернув шею и избивая. От полученных травм щенок погиб на месте.