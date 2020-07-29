"Женщины возраста 93 и 95 лет преодолели Covid": какова ситуация с коронавирусом в Киеве

По состоянию на 29 июля количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось на 132 инфицированных. 2 человека умерли, 47 выздоровели. За весь период коронавирус унес жизни 132 киевлян, в общем болезнь победили 2877 жителей столицы.





Автор: Виталий Кличко Количество больных на коронавирус в Киеве увеличилось

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 22, в Дарницком - 19, в Соломенском районе - 16 случаев", - отметил глава столицы.



Заболели:

- 54 женщины в возрасте от 22 до 77 лет

- 66 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет

- 6 девочек от 5 до 17 лет и 6 мальчиков от 1 года до 17.

Среди пациентов, которые преодолели коронавирус, Кличко называет 2 женщин в возрасте 93 и 95 лет. Их недавно выписали из больницы. В медучреждения столицы за весь период пандемии госпитализировали более 2080 больных Covid-19. Самый продолжительный период лечения коронавируса в стационаре - 41 день.

Недавно назвали области Украины, эпидемиологическая ситуация в которых не позволяет ослаблять карантинные ограничения и запреты. К послаблениям не готовы Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.