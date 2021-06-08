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вторник, 08 июня 2021 11:34

Женщина ползла через оживленную дорогу в Киеве: курьезное видео

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Женщина ползла через оживленную дорогу в Киеве: курьезное видео
В Киеве заметили отчаянного пешехода. Фото: скриншот с видео

В Киеве на Одесской пл. женщина проползла под отбойником, чтобы перейти оживленную магистраль.

Соответствующее видео распространил в Telegram "Киев Оперативный".

"Час пик, восемь полос оживленного автомобильного движения, а ей все пофиг. Прет, как танк", - говорится в описании видео.

Почему женщина решила именно проползти под отбойником, неизвестно. Вероятно, она пересекла всю дорогу в неположенном месте, а переступить ограждение ей не хватило сил.

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В Киеве голая женщина необычным способом преодолевала пешеходный переход. Сначала она шла на четвереньках, а потом ползла через дорогу.

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Дата
08
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