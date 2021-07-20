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вторник, 20 июля 2021 10:51

Женщина пилой разрушила скамейки из-за нежелательных посиделок
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Фото: t.me/s/kyiv_n

В Киеве женщина распилила скамейку, чтобы не было посиделок под окнами квартиры.

Инцидент произошел в Днепровском районе города, сообщил "Киев Сейчас" в Telegram.

"А как вы боретесь с ночными посиделками под окнами квартиры?" - говорится в описании фото.

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В центре Киева появилась "яичная" скамейка. Она сделана из лотков, наполненных деревянными яйцами. Одним киевлянам лавка понравилась. В шутку называют ее местом, где можно "посидеть на яйцах". Другие горожане креативности не поняли. Называют ее жлобством и безвкусицей.

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