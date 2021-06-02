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среда, 02 июня 2021 19:15

Не лавки, а произведение искусства: в парке появились уникальные объекты
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В центральном городском парке Тетиева Белоцерковского района Киевской области устанавливают уникальные художественные лавки.

Об этом сообщила пресс-служба Тетиевского горсовета.

В общем в парке установлены 23 творческих лавочки. Четыре из них появились в конце мая, как и памятник поломанной скамейке.

Последний будет служить напоминанием горожанам, что может быть с памятниками, если жители не будут их хранить.

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В центре Киева появилась "яичная" скамейка. Она сделана из лотков, наполненных деревянными яйцами. Одним киевлянам лавка понравилась. В шутку называют ее местом, где можно "посидеть на яйцах". Другие горожане креативности не поняли. Называют ее жлобством и безвкусицей.

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