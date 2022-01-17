"Зеленский боится" - нардеп объяснил, почему затягивается решение по делу Порошенко

Артур Герасимов подозревает, что решение по избранию меры пресечения Петру Порошенко затягивается специально. ФОТО: eurosolidarity.org

Решение по избранию меры пресечения Петру Порошенко до сих пор не вынесли, потому что власти ожидают, чтобы из-под Печерского райсуда начали расходиться люди.

Хотят, чтобы некому было отреагировать на вероятный арест пятого президента, заявил нардеп от "Европейской солидарности" Артур Герасимов, сообщает корреспондентка Gazeta.ua.

"Количество силовиков увеличивается, дело затягивается. Это говорит только об одном – Зеленский боится своего народа", - заявил Герасимов.

Судебное заседание, где выбирают меру пресечения Петру Порошенко, длится с 11:00. Более 4 часов назад судья пошел в совещательную комнату и до сих пор не вернулся в зал заседаний. Нардепы от ЕС предполагают, что на суд оказывается давление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента

У помещения суда сейчас много силовиков. Их в несколько раз больше, чем днем. В тоже время стало меньше людей, которые поддерживают Петра Порошенко. Под судом их сейчас около 200. Активисты перекрыли черный выход из помещения суда и утверждают, что не будут расходиться.

Петр Порошенко подозревается в государственной измене, сообщили в Государственном бюро расследований в конце декабря. В "Европейской солидарности" такие заявления назвали "фарсом". 6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество Петра Порошенко. Принявшая это решение судья Вита Бортницкая, была внесена в базу сайта "Миротворец". В Европейском конгрессе украинцев выразили обеспокоенность из-за открытия уголовного производства по Порошенко. В государстве нарастает политический кризис, а преследование пятого президента углубит раскол в стране, говорится также в заявлении инициативной группы "Первого декабря".