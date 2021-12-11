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суббота, 11 декабря 2021 04:22

Здание КГГА подсветили в цвета флага ЛГБТ

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Здание КГГА подсветили в цвета флага ЛГБТ
Здание КГГА засветилось радугой. Фото: Киев вечерний

В Киеве в честь Международного дня прав человека цветами флага ЛГБТ-сообщества подсветили здание Киевской городской государственной администрации.

"Международный день прав человека отмечают 10 декабря, потому что в этот день 1948 ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Этот революционный документ провозгласил, что права и свободы человека не могут быть ограничены ни по каким признакам. Сегодняшняя акция обращает внимание именно на равенство прав всех без исключения людей. Уверен, что признание каждым из нас этого равенства ведет людей к свободе, взаимоуважению и миру", – сообщил в Facebook заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Цель акции – привлечь внимание общественности и власти к важности надлежащей реакции на преступления на почве гомофобии и трансфобии.

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают установить штрафы за "пропаганду педофилии, гомосексуализма и трансгендеризма". Авторами документа являются народные депутаты от "Слуги народа".

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