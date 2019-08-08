Завтра вечером перекроют Крещатик

В столице пройдет фестиваль "Сильные Украины". Фото: Zagranitsa.com

10 августа в Киеве состоится фестиваль "Сильные Украины".

Во время подготовки локации и в во время праздника часть Крещатика перекроют, сообщают в КГГА.

Улицу перекроют пересечения с Прорезной до пересечения с Богдана Хмельницкого. Запрет движения всех видов транспортных средств продлится с 20.00 9 августа до 06.00 11 августа.

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В рамках фестиваля состоится турнир "Самая сильная семья Украина", шоу "Богатыри против грузовиков", демонстрация фильма "Иван Сила", показательные выступления стронгменов. Будут работать стенды, посвященные легендарным украинским силачам. Соревнования будут входить в рейтинг высшей и первой лиг.

К участию в инициированном общественностью военном параде в День Независимости согласились уже более 7 тыс. ветеранов и значительное количество гражданских лиц.