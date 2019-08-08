Завтра вечером перекроют Крещатик

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 450
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1179
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2502
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1971
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4221
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 13554
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15381
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 783
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2907
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3456
Фото
Все фото
8
7
7
6
3
В Киеве легковушка загорелась из-за столкновения с внедорожником: появились фото и видео
В Киеве легковушка загорелась из-за столкновения с внедорожником: появились фото и видео
Боржоми и средство от прыщей - как выглядела киевская реклама начала XX в.
Боржоми и средство от прыщей - как выглядела киевская реклама начала XX в.
На выставке показали редкие фотографии репрессированных крестьян
На выставке показали редкие фотографии репрессированных крестьян
Был резкий хлопок: мужчина выпал с балкона на 12-м этаже
Был резкий хлопок: мужчина выпал с балкона на 12-м этаже
Столичный таксист посадил пассажира на цепь
Столичный таксист посадил пассажира на цепь
Видео
Все видео
Поваленные деревья и затопленные переходы: показали последствия урагана в Киеве
Поваленные деревья и затопленные переходы: показали последствия урагана в Киеве
"Еще один не выдержал": в столице обвалился очередной мост
"Еще один не выдержал": в столице обвалился очередной мост
В Киеве орудует маньяк-насильник: обнародовали фоторобот
В Киеве орудует маньяк-насильник: обнародовали фоторобот
В Киеве перед мостом сгорел BMW X5
В Киеве перед мостом сгорел BMW X5
Столичные патрульные гонялись за пони
Столичные патрульные гонялись за пони
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Просмотров: 3755
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3780
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 783
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7542
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 августа 2019
Просмотров: 117
З другого боку
Коли з якихось причин не можеш повернутися в те місце, яке вважаєш своєю батьківщиною, її десь можна сконструювати заново, з простих першоелементів, ...
четверг, 08 августа 2019 22:18

Завтра вечером перекроют Крещатик

  Комментировать
Завтра вечером перекроют Крещатик
В столице пройдет фестиваль "Сильные Украины". Фото: Zagranitsa.com

10 августа в Киеве состоится фестиваль "Сильные Украины".

Во время подготовки локации и в во время праздника часть Крещатика перекроют, сообщают в КГГА.

Улицу перекроют пересечения с Прорезной до пересечения с Богдана Хмельницкого. Запрет движения всех видов транспортных средств продлится с 20.00 9 августа до 06.00 11 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Марш военных будет, но с нюансами

В рамках фестиваля состоится турнир "Самая сильная семья Украина", шоу "Богатыри против грузовиков", демонстрация фильма "Иван Сила", показательные выступления стронгменов. Будут работать стенды, посвященные легендарным украинским силачам. Соревнования будут входить в рейтинг высшей и первой лиг.

К участию в инициированном общественностью военном параде в День Независимости согласились уже более 7 тыс. ветеранов и значительное количество гражданских лиц.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Завтра вечером перекроют Крещатик». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
августа

Юрий Федькович не смог жениться из-за большого выкупа

Умер украинец, которого признавали самым сильным в мире

Кукуруза выше БТРа: как начались первые бои за Иловайск

Польша вернула часть территорий украинцам

За колоски расстреливали на поле

Самое читаемое
Шарлиз Терон - 44 года: самые &quot;горячие&quot; обнаженные снимки знаменитости
Шарлиз Терон - 44 года: самые "горячие" обнаженные снимки знаменитости
10
 Просмотров: 61921
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
11
 Просмотров: 47787
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину 1 Просмотров: 43894
&quot;Почти голая с 3 мужчинами&quot; - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
"Почти голая с 3 мужчинами" - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
10
 1 Просмотров: 40780
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому 14 Просмотров: 25300
Новости Киева
В Киеве ромы избили полицейских и сбежали с участка
В Киеве ромы избили полицейских и сбежали с участка 2 Просмотров: 1215
Поваленные деревья и затопленные переходы: показали последствия урагана в Киеве
Поваленные деревья и затопленные переходы: показали последствия урагана в Киеве
 Просмотров: 1026
В Киеве легковушка загорелась из-за столкновения с внедорожником: появились фото и видео
В Киеве легковушка загорелась из-за столкновения с внедорожником: появились фото и видео
8
 Просмотров: 1188
Из-за ремонта перекроют Южный мост
Из-за ремонта перекроют Южный мост Просмотров: 9
Боржоми и средство от прыщей - как выглядела киевская реклама начала XX в.
Боржоми и средство от прыщей - как выглядела киевская реклама начала XX в.
7
 Просмотров: 3132
Больше всего комментируют
14
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
10
В 5 лет Украина изменится кардинально - Зеленский
9
Зеленский срочно позвонил Путину
9
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде
5
Зеленский не может адекватно реагировать, потому рулят другие - нардеп
Голосов: 5454
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua