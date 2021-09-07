Завтра рассмотрят законопроект об ограничении власти Кличко - СМИ

Источники говорят, что комитет завтра рассмотрит закон. Фото: ZN

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства на заседании 8 сентября срочно рассмотрит "Проект Закона о Киеве - столице Украины".

Он может ограничить полномочия Виталия Кличко в Киеве, сообщает ZN со ссылкой на свои источники.

Законопроект уже приняли в первом чтении 3 октября 2019 года. Его инициировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Во времена, когда он еще был нардепом, говорили, что Ткаченко претендует на должность главы КГГА. Кроме Ткаченко авторами указали председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию и нардепов из фракции.

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Законопроект поддержали только представители монобольшинства.

В повестке дня заседания профильного комитета 8 сентября законопроека нет. ZN пишет, что проект закона будут рассматривать в срочном порядке.

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о Киеве - столице Украины. За ним предлагается восстановить районные советы. Разделить полномочия и разделить должности Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации.