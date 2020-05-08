Завтра на улицах Киева перекроют движение транспорта

9 мая на нескольких центральных улицах Киева перекроют движение транспорта из-за проведения мероприятий ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Также предусматривается ограничение на парковку, которое будет действовать с 8 мая с 17:00. Об этом сообщает пресс служба патрульной полиции столицы.

Ограничение движения будет действовать с 9 мая с 00:00 до окончания запланированных мероприятий.

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Под перекрытия попали:

- площадь Арсенальная;

- ул. Ивана Мазепы (от площади Арсенальной до площади Славы)

- ул. Лаврская (от площади Славы до ул. Цитадельной)

- аллея Героев Крут (от Днепровского спуска до площади Славы)

- ул. Емельяновича-Павленко (от ул. Левандовской до ул. Лаврской).

С 8:00 до 18:00 9 мая на ул. Рейтарской частично перекроют движение в связи с ремонтом участка дороги между ул. Владимирской и Золотоворотской.

В День победы в Киеве запланирован торжественное мероприятие в парке Вечной славы. Из-за карантина в столице будет работать ситуационный центр МВД.