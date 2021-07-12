Зарядка электросамоката в квартире обернулась трагедией

Что стало причиной возгорания электросамоката, неизвестно. Это установят правоохранители. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Утром 12 июля произошел пожар в одной из жилых многоэтажек Киева на ул. Героев Сталинграда, 6. Причина - подзарядка электросамоката в квартире.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.

"В коридоре одной из квартир на седьмом этаже 15-этажного дома произошло возгорание электросамоката. По предварительным данным, электросамокат в это время заряжался, огонь распространился на второй электросамокат, который стоял рядом. Мужчина и женщина, находившиеся в комнате квартире, самостоятельно покинули помещение", - говорится в сообщении.

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До прибытия спасателей мужчина, 1986 года рождения, обратился за помощью к медикам. Киевлянина госпитализировали в лечебный центр с ожогами рук и лица.

В результате возгорания сгорели два электросамоката, закопчены стены и потолок в коридоре квартиры. На месте происшествия работали 15 пожарных и четыре единицы пожарноспасательной техники.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

В Киеве кардинально обновили правила для прокатных электросамокатов. В частности, планируется снизить их скорость, а пользователей электросамокатов застраховать. Соглашение с городом подписали представители всех семи компаний, предоставляющих услуги проката электросамокатов в столице.