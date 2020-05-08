Заработают торговые центры и транспорт: Кличко рассказал о новом смягчении карантина

Кличко рассказал, когда в Киеве заработают ТЦ и общественный транспорт. Фото: koda.gov.ua/

В Киеве в 20-х числах мая возобновят работу торговые центры и общественный транспорт.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала ZIK.

"Если мы будем запускать работу крупных торговых центров, то нам нужно будет запускать как минимум наземный транспорт. И мы готовимся к этому. Но прошу еще немного подождать. В начале 20-х чисел, 21-22-го, мы уже собираемся вводить еще большие смягчения", - сказал он.

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При этом Виталий Кличко отметил, что при принятии решения городские власти столицы будут опираться исключительно на статистику лабораторного центра об эпидемиологической ситуации. В случае вспышки болезни город снова вернется к жесткому карантину.

Впервые с начала карантина в Киеве за сутки от коронавируса умерли 3 человека. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко на брифинге.