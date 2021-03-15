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понедельник, 15 марта 2021 17:43

Заработала горячая линия для обеспокоенных родителей

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Заработала горячая линия для обеспокоенных родителей
В Киеве создали горячую линию для родителей. Фото: REUTERS

В Святошинском районе Киева создали круглосуточную горячую линию для взрослых в целях предупреждения суицидов среди подростков.

Номер линии - 0(44) 424 20 09, сообщила пресс-служба Святошинской РГА.

"Вы можете сообщить оператору факты, которые настораживают, а привлеченные специалисты предоставят профессиональную консультацию, конкретные советы, помогут разобраться в ситуации, направят в соответствующие службы: к психологом, социальным педагогам, представителям киберполиции", - говорится в сообщении.

Обращаться за помощью на линию родители могут, если ребенок:

- имеет в телефоне что-то подозрительное и странное;
- попал под постороннее влияние, которое может отразиться на психике;
- начал необычно вести себя по непонятным для взрослых причинам.

Планируют ли создавать такие линии для взрослых в других районах столицы, неизвестно.

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В Киеве, как и по всей Украине, не прекращается волна попыток самоубийств среди подростков. Одно из последних произошло в Святошинском районе столицы. 14-летняя девушка выпрыгнула из окна 18-го этажа. Перед этим позвонила матери.

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