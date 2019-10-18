Запуск электронного билета на весь общественный транспорт отложили

Э-билет планировали ввести с 1 ноября 2019 года. Фото: bigkiev.com.ua

В Киеве запуск единого э-билета перенесли на 3-6 месяцев. Его должны были ввести с 1 ноября 2019 года.

"Запуск единого электронного билета отменили. Перенесли на 3-6 месяцев. Но и этого мало. Оптимальный запуск промышленной эксплуатации - 1 октября 2020 года", - написал в Facebook депутат Киевского городского совета Александр Пабат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сети бурно обсуждают проект метро на Троещину

Он добавляет, что э-билет пытаются ввести поспешно и необдуманно.

"Сначала необходимо завершить начатые ремонты и реконструкции главных артерий столицы, а э-билет - подождет", - объясняет Пабат.

С 25 августа в Киеве "зеленую" карту метро не продают и не пополняют в кассах 10-ти станций метрополитена: Крещатик, Театральная, Площадь Независимости, Академгородок, Лесная, Арсенальная, Теремки, Сырец, Почайна, Площадь Льва Толстого. Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".