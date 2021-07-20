"Замахивалась с ноги и била по голове" - над 14-летней расправились лучшие подруги

Самая младшая из нападающих била потерпевшую ногой по голове и туловищу. Фото: скриншот с видео

В Тараще Киевской области 14-летнюю побила группа девушек. Инцидент произошел на Ивана Купала около 20:00 недалеко от центра города.

Об этом сообщила старший инспектор по коммуникациям Белоцерковского райуправления полиции Оксана Барковская, пишет "Сегодня".

По ее словам, подросток поссорилась с тремя девушками 14, 17 и 20 лет. Ссора переросла в драку и группа девушек надавали ей много пощечин. А самая младшая замахивалась с ноги и била ее по туловищу и голове.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ревнивец избил бутылкой бывшую и порезал ножом знакомого

В результате у девушки на теле синяки. Пострадавшая на следующий день обратилась в полицию. Правоохранители начали уголовное производство.

Подозреваемые рассказали, что потерпевшая их словесно оскорбляла и так они ее проучили. Ранее девушки были лучшими подругами.

В Ровно 12-летняя девушка избила 16-летнюю возле школы. Компания девушек разного возраста договорилась встретиться возле школы. Две ученицы должны были выяснить отношения из-за якобы распространения сплетен. Во время словесной перепалки одна из них подбила главных участниц конфликта на драку.