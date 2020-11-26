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четверг, 26 ноября 2020 18:05

Закрытие метро в Киеве: власть сделала важное заявление

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Закрытие метро в Киеве: власть сделала важное заявление
Решение о закрытии метро в Киеве должно принимать правительство. Фото: УНИАН

Закрытие столичного метро возможно после принятия правительством соответствующего решения

Об этом заявил глава Госпродспоживслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Вопрос о закрытии метро в Киеве и наземного транспорта должно приниматься исключительно на уровне правительства, учитывая все эпидемиологические показатели", - отметил чиновник в комментарии для "Сегодня".

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В Киевской подземке отметили, что решение о закрытии они не принимают автономно.

"Необходимо решение Кабинета министров о закрытии метро. И мы будем его выполнять. Что касается технической стороны вопроса, то у нас есть уже опыт закрытия метро, как это было в марте этого года", - сказала заместитель начальника столичного метрополитена Наталья Макогон.

Метро в Киеве закрыли 18 марта этого года из-за угрозы распространения коронавирусной болезни. Работу подземки восстановили в обычном режиме 25 мая.

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