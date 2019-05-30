Закрыли стеклянный участок "моста Кличко"

Участок пешеходного моста между Владимирской горкой и парком "Крещатый" со стеклянной поверхностью огородили через регламентные работы.

"Ведутся регламентные работы. Проверяют верхнее защитное стекло", - сообщили в пресс-службе заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Александра Спасибко, пишет pravda.com.ua.

Также в пресс-службе ответили, что длиться регламентные работы будут недолго.

Сейчас, у Кличко не могут сказать конечной даты работ на мосту.

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В субботу 25 мая, в Киеве открыли пешеходный мост между Владимирской горкой и парком "Крещатый", который имеет полосу для велосипедистов и 2 смотровые терраски со стеклом под ногами.

На выходных посмотреть на мост пришли многие.

Уже в воскресенье 26 мая на 2 фрагментах пешеходной части треснуло стекло, затем треснул еще 1 фрагмент.

27 мая поврежденную стекло-пленку изменили.