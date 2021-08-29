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воскресенье, 29 августа 2021 19:20

Закрыли первый вестибюль станции метро

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Закрыли первый вестибюль станции метро
Закрыли первый вестибюль станции метро Героев Днепра. Фото: METRO.KYIV.UA

В Киеве закрыли на вход и выход первый вестибюль станции метро Героев Днепра.

"Во избежание подтопления из-за непогоды первый вестибюль станции Героев Днепра закрыт на вход и выход", - говорится в сообщении метрополитена.

О возобновлении работы станции в обычном режиме в метрополитене обещают сообщить дополнительно.

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В Киеве по состоянию на 18:15 идет дождь.

На станции столичного метро Золотые ворота сняли видео с помощью дрона. Кадры опубликовала в Facebook заместитель начальника метрополитена Наталья Макогон. Дрон снял зал с кассами, эскалаторы и вестибюли.

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