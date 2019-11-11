Заказное убийство женщины в Киеве: появились новые подробности

Чтобы предотвратить убийство, работники СБУ вывели организатора на условного "киллера". Фото: images.unian.net

В Киеве Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство администратора детского образовательного клуба.

По информации спецслужбы, местная бизнесвумен, которая занимается валютно-обменными операциями и арендой недвижимости, подыскивает в криминальных кругах исполнителя убийства, сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным полиции, женщину "заказала" жительница Киевской области из-за имущественных споров через собственность на недвижимость в столичном регионе.

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"За совершение убийства злоумышленница предлагала исполнителю 10 тис долларов", - говорится в сообщении.

Чтобы предотвратить убийство, работники СБУ вывели организатора на условного "киллера". Удалось задокументировать как заказчица передала "исполнителю" авансом 4 тыс долларов во время встречи, на которой обсудили детали преступления. Чтобы предоставить "доказательства ликвидации жертвы" оперативники провели спецоперацию и инсценировали убийство женщины в заброшенном здании в лесу.

Чтобы подтвердить выполнение задания сделали постановочные фото. Правоохранители задержали злоумышленницу на одной из улиц Киева после получения "отчета" имитируемого убийства и передачи второй половины суммы.

В рамках открытого уголовного дела об умышленном убийстве, совершенном по заказу решают вопрос об объявлении задержанной о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Согласно статье, ее могут лишить свободы сроком от 10 до 15 лет.

Жительница Киевской области заказала убийство любовницы своего мужа. Жизнь женщины она оценила в 10 тысяч долларов. Поэтому с целью реализации запланированного она передала исполнителю данные жертвы и деньги в сумме почти четыре тысячи долларов.