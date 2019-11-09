Заплатила $ 10 тыс.: женщина "заказала" любовницу мужа

На Киевщине полицейские предотвратили заказное убийство.

Во время спецоперации разоблачили и задержали женщину, которая "заказала" любовницу мужа, сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции.

Автор: npu.gov.ua На Киевщине задержали женщину, которая «заказала» любовницу мужа

"Установлено, что жительница Киевской области заказала убийство любовницы своего мужа. Жизнь женщины она оценила в 10 тысяч долларов. Поэтому с целью реализации запланированного она передала исполнителю данные жертвы и деньги в сумме почти четыре тысячи долларов", - сказано в сообщении.

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Задержали заказчицу преступления в момент передачи исполнителю остальных денег - более $6 тыс.

Автор: npu.gov.ua Жизнь соперницы злоумышленница оценила в тыс

Следователи открыли уголовное производство. Ей грозит до 15 лет или пожизненное заключение.

В Одессе 36-летний мужчина "заказал" ограбления своего работодателя. Составил соответствующий план нападения и начал поиски исполнителя замысла. Оперативники сымитировали нападение и задержали организатора.