Загадочное исчезновение: в Киеве разыскивают мужчину, прыгнувшего с Северного моста

В Киеве разыскивают парня, который 9 августа, около 17:00, прыгнул с моста в парке Дружбы народов. После прыжка его никто больше не видел.
Дно водоема возле пляжа Черторой и прилегающую территорию вокруг тщательно обыскивали полицейские и водолазы. Никакого результата это пока не дало, сообщает "Киев Оперативный".
"Возможно, будучи в шоковом состоянии от удара о воду, он выплыл на берег и потерял память", - предполагают родные.
Близкие пропавшего просят о помощи всех, кто видел или может знать, где он находится.
"Пожалуйста, если кто-то найдет его, видел, обращайтесь по телефонам, указанным ниже. Будем очень благодарны, любая информация важна", - говорится в сообщении.
При наличии информации о его местонахождении просят сообщить по телефону (068) 992-79-11 - Степан, или (095) 087-94-11 - Марьяна.
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Возле английского г. Скарборо в графстве Норт-Йоркшир на востоке страны 31 июля 10-летнего Равираджа Саини унесло в море. Мальчик вспомнил документальный фильм BBC "Спасение жизней в море". Он перевернулся на спину, раскинул руки и ноги и громко звал на помощь. Это помогло ему спастись.
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