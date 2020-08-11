Загадочное исчезновение: в Киеве разыскивают мужчину, прыгнувшего с Северного моста

В Киеве разыскивают парня, который 9 августа, около 17:00, прыгнул с моста в парке Дружбы народов. После прыжка его никто больше не видел.

Дно водоема возле пляжа Черторой и прилегающую территорию вокруг тщательно обыскивали полицейские и водолазы. Никакого результата это пока не дало, сообщает "Киев Оперативный".





Автор: "Киев Оперативный" После падения в воду мужчина не выходит на связь и не появляется дома

Возле английского г. Скарборо в графстве Норт-Йоркшир на востоке страны 31 июля 10-летнего Равираджа Саини унесло в море. Мальчик вспомнил документальный фильм BBC "Спасение жизней в море". Он перевернулся на спину, раскинул руки и ноги и громко звал на помощь. Это помогло ему спастись.