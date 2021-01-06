Загадочная колонна "скорых" проехалась Киевом - показали видео

Кортеж "скорых" заметили возле ЦИК в Киеве. Фото: "Укринформ"

В среду, 6 января, по бульв. Тараса Шевченко столицы двигался кортеж "скорых" с включенными световыми маячками и сиреной.

Об этом в Facebook сообщила "Киев Оперативный".

Медицинские машины, по словам очевидцев, собрались у здания ЦИК, а затем двинулись в сторону ул. Грушевского.

В департаменте здравоохранения КГГА рассказали, что это не столичные "скорые".

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"Скорые" не наши. Чьи - не знаем", - сообщили в департаменте для "Сегодня".

Они уточнили, что все киевские "скорые" имеют собственный бортовой номер.

"Возможно, кто-то закупил автомобили и их перегоняет по городу. У нас все спокойно. Все "скорые" привлечены к работе", - пояснили в Центре экстренной медицины и медицины катастроф Киева.

Из-за нападений на медиков бригад "скорой" в Минздраве предлагают при необходимости обеспечить их сопровождение правоохранителями. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя нападение на столичных медиков накануне.