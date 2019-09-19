Задержание минера моста Метро: появилось видео

Появилось видео задержания минера моста Метро. Фото: Корреспондент

В задержании мужчины, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве, принимали участи все подразделения Национальной полиции: КОРД, водная полиция, авиаподдержка, кинологи, патрульная полиция, взрывотехники, психологи, криминалисты.

В итоге вооруженный преступник был задержан без единого выстрела, в Фейсбук сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

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Вечером 18 сентября неизвестный заблокировал движение на мосту Метро и угрожает взорвать его и государственные учреждения.