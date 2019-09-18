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среда, 18 сентября 2019 21:10

Правоохранители рассказали, что требовал "минер" моста Метро

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Правоохранители рассказали, что требовал &quot;минер&quot; моста Метро
Единственным требованием Алексея Белько была встреча с девушкой. Фото: Facebook

Алексей Белько, который захватил столичный мост Метро, ​​требовал встречи со своей девушкой. Об этом злоумышленник заявил во время переговоров с правоохранителями.

"Был установлен его телефон. Мы с ним связались, лично я и наш психолог ... На контакты он не шел, требовал переговорить со своей девушкой, но никаких разумных требований, никаких связных мыслей от него не было", - рассказал председатель полиции Киева Андрей Крищенко на брифинге по итогам задержания преступника.

Крищенко подчеркнул, что никаких четких требований, кроме разговора со своей девушкой, злоумышленник не объявлял. Поэтому правоохранители решили штурмовать мост.

По словам Крищенко, при задержанном не нашли взрывчатки. Сейчас взрывотехники осмотривают автомобиль задержанного и место происшествия.

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Как отмечается, Белько перед задержанием выбросил свой карабин и не сопротивлялся.

Мужчину, который захватил мост Метро в Киеве, зовут Алексей Николаевич Белько - уроженец крымского Фороса и военнослужащий ВСУ. Он контрактник и считается начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах.

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