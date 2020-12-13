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воскресенье, 13 декабря 2020 19:32

Задержали вандала, который перевернул ханукальный светильник в Киеве

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Задержали вандала, который перевернул ханукальный светильник в Киеве
Мужчину, который перевернул символ празднования Хануки на Контрактовой площади, задержали. Фото: Скриншот с видео

Правоохранители задержали мужчину, который в Киеве на Контрактовой площади перевернул символ празднования Хануки - ханукальный светильник.

Ему также сообщили о подозрении подозрение. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным полицейских, они изучили видео с камер наблюдения. Позже видеозапись с комментариями обнаружили на странице пользователя в социальной сети.

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"36-летнему жителю столицы сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) УК. Ему грозит штраф или лишение свободы до трех лет", - сказано в сообщении.

Глава столичной полиции Андрей Крищенко отметил, что полиция будет жестко и мгновенно реагировать в рамках действующего законодательства на любые проявления нарушений равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений или по другим признакам.

Евреи отмечают Хануку с II века до н. е. Согласно еврейской традиции, после осквернения греческими язычниками Иерусалимского храма вспыхнуло восстание. Оно завершилось победой иудейских войск.

После изгнания греческих захватчиков из Израиля и взятия Иерусалима войсками Иуды Хасмонеев по прозвищу Маккаби, евреи восстановили оскверненный и частично разрушенный храм города. В день его освящения следовало зажечь главный храмовый светильник - менору, огонь которого надо поддерживать постоянно.

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