Забил до смерти из-за ревности - в Киеве задержали мужчину

В Киеве мужчина до смерти избил знакомого из-за ревности к жене.Это произошло на ул. Кочуры. Пострадавшего госпитализировали без сознания, с множественными травмами головы. В больнице он умер.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.





Автор: Нацполиция От полученных травм пострадавший скончался в больнице

"После разговора возникла драка. Мужчина повалил на землю потерпевшего и начал бить кулаками по голове, в результате чего тот потерял сознание. Злоумышленника задержали. Им оказался ранее не судимый уроженец Житомирской области, 1989 года рождения, который в содеянном сознался", - рассказал Богдан Замула, начальник следственного отдела Святошинского управления полиции.

Правоохранители выяснили, что накануне между двумя мужчинами произошел конфликт. Якобы потому, что потерпевший ранее проявлял симпатию к жене другого.



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Начато уголовное производство по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения.



Задержанному сообщили о подозрении. Мерой пресечения избрали содержание под стражей. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

В Киеве 34-летний мужчина ударил ножом 45-летнего знакомого, обматерившего его девушку. Все произошло в квартире потерпевшего на просп. Романа Шухевича, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.