За сутки в Киеве возросло количество больных с Covid-19

В Киеве умерло 13 больных. Фото: Reuters

408 больных с Covid-19 обнаружили за сутки в Киеве.

Умерли 13 человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"408 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. 13 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 1829 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания Covid-19 сегодня в Киеве уже 106 486", - сообщил Кличко.

Среди больных 229 женщин в возрасте от 23 до 94 лет, 146 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет, 14 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 19 мальчиков от 5 месяцев до 16 лет.

За минувшие сутки заболели 16 медиков.

Госпитализировали 40 киевлян. Другие лечатся дома.

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161 человек за прошедшие сутки выздоровел. Всего вылечились 37130 киевлян.

"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 147, в Деснянском - 83 и в Оболонском районе - 45 случаев. Не пренебрегайте своим здоровьем и соблюдайте элементарные правила! Берегите себя", - написал Кличко.

За сутки 25 декабря в Украине зафиксировали 7709 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. За это время провели 31482 тестов, из которых методом ПЦР - 24621, методом ИФА - 6 861. Среди новых больных 366 детей и 198 медработников, сообщил утром 26 декабря министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.