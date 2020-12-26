За сутки в Киеве возросло количество больных с Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 162
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
Просмотров: 4752
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 468
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 441
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 18270
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 873
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 396
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2592
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2214
Фото
Все фото
20
8
5
4
3
Город под &quot;одеялом&quot;: впечатляющие фото заснеженного Киева
Город под "одеялом": впечатляющие фото заснеженного Киева
Вандалы поиздевались над новогодними елками в Киеве
Вандалы поиздевались над новогодними елками в Киеве
В Приватбанке прогремел взрыв
В Приватбанке прогремел взрыв
В столичном метро установили турникеты, которые не перепрыгнуть: фото до и после
В столичном метро установили турникеты, которые не перепрыгнуть: фото до и после
Тройное ДТП в Киеве: с изувеченного Ford достали беременную
Тройное ДТП в Киеве: с изувеченного Ford достали беременную
Видео
Все видео
Неуправляемая машина сбежала от водителя на оживленную дорогу
Неуправляемая машина сбежала от водителя на оживленную дорогу
Водитель эвакуатора безнаказанно разбил иномарки в столичном дворе
Водитель эвакуатора безнаказанно разбил иномарки в столичном дворе
Полиция спела "Щедрик"
Полиция спела "Щедрик"
Водитель Audi разбил 4 машины из-за эпилептического приступа
Водитель Audi разбил 4 машины из-за эпилептического приступа
Водитель Porsche убил 2 человек на переходе: видео с места трагедии
Водитель Porsche убил 2 человек на переходе: видео с места трагедии
Интервью
1/5
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
Просмотров: 342
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 18270
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 297
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1323
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1971
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
25 декабря 2020
Просмотров: 189
Десять тез про 2020-й
Рік скоро завершиться, тож дозвольте мені написати 10 філософських тез про цей складний 2020-й. 1.У світі поменшало свободи. Захід, який критикував ...
суббота, 26 декабря 2020 12:23

За сутки в Киеве возросло количество больных с Covid-19

  Комментировать
За сутки в Киеве возросло количество больных с Covid-19
В Киеве умерло 13 больных. Фото: Reuters

408 больных с Covid-19 обнаружили за сутки в Киеве.

Умерли 13 человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"408 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. 13 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 1829 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания Covid-19 сегодня в Киеве уже 106 486", - сообщил Кличко.

Среди больных 229 женщин в возрасте от 23 до 94 лет, 146 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет, 14 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 19 мальчиков от 5 месяцев до 16 лет.

За минувшие сутки заболели 16 медиков.

Госпитализировали 40 киевлян. Другие лечатся дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый штамм Covid-19 нашли уже в 8 странах

161 человек за прошедшие сутки выздоровел. Всего вылечились 37130 киевлян.

"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 147, в Деснянском - 83 и в Оболонском районе - 45 случаев. Не пренебрегайте своим здоровьем и соблюдайте элементарные правила! Берегите себя", - написал Кличко.

За сутки 25 декабря в Украине зафиксировали 7709 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. За это время провели 31482 тестов, из которых методом ПЦР - 24621, методом ИФА - 6 861. Среди новых больных 366 детей и 198 медработников, сообщил утром 26 декабря министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «За сутки в Киеве возросло количество больных с Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники

Первые казино возвели бандиты

Мир увидел пьесу Шекспира "Король Лир"

12-летняя сыграла одержимую дьяволом

В результате цунами погибли около 240 тысяч человек

Самое читаемое
Астролог назвала знаки, которых сделает счастливыми 2021 год
Астролог назвала знаки, которых сделает счастливыми 2021 год
 Просмотров: 48440
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
5
 Просмотров: 14707
&quot;Должность доярки помогла получить гражданство&quot; - украинка о жизни в Финляндии
"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии
7
 Просмотров: 4780
&quot;Только один момент. Не говорите о советских &quot;наши&quot; - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
26
 Просмотров: 4761
&quot;Ребенок посинел и не дышал&quot; - в больнице внезапно скончалась 12-месячная девочка
"Ребенок посинел и не дышал" - в больнице внезапно скончалась 12-месячная девочка Просмотров: 4050
Новости Киева
Неуправляемая машина сбежала от водителя на оживленную дорогу
Неуправляемая машина сбежала от водителя на оживленную дорогу
 Просмотров: 396
Водитель эвакуатора безнаказанно разбил иномарки в столичном дворе
Водитель эвакуатора безнаказанно разбил иномарки в столичном дворе
 Просмотров: 900
Полиция спела "Щедрик"
Полиция спела "Щедрик"
 Просмотров: 234
В киевском метро появятся вагоны со сквозным проходом
В киевском метро появятся вагоны со сквозным проходом Просмотров: 396
Поздравлений на Софийском Соборе больше не будет
Поздравлений на Софийском Соборе больше не будет Просмотров: 405
Больше всего комментируют
4
Манипуляция опросом Деминициатив: Офис президента исправил новость, противоречий не видит
3
Генералу Назарову суд остановил выполнение приговора. Его обвинили в катастрофе самолета Ил-76
3
Мы же не мясом воюем - в СНБО раскритиковали заявление Зеленского о "тотальной мобилизации"
2
Первая леди рассказала о причинах переезда на госдачу
2
Зеленский не получил приглашение на инаугурацию Байдена
Голосов: 6494
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть