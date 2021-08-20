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пятница, 20 августа 2021 13:25

За попытку снять Кличко можно сесть на восемь лет - Москаль

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За попытку снять Кличко можно сесть на восемь лет - Москаль
Фото: "Чемпионат"

Если президент Владимир Зеленский решится нарушить нормы решений Конституционного суда и назначит главой КГГА не избранного киевлянами мэра, а другое лицо, это повлечет за собой лишение свободы до 8 лет. Об этом сообщил на своем сайте заслуженный юрист Геннадий Москаль.

"Согласно решению Конституционного суда №21-рп/2003 от 25 декабря 2003 года, должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) может занимать исключительно лицо, избранное на местных выборах городским головой. То есть, кроме Виталия Кличко, эту должность никто не может занимать. Это решение является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано. П. 4 ст. 382 Уголовного кодекса предусматривает, что "невыполнение решений... Конституционного суда Украины и его выводов" влечет за собой лишение свободы до 8 лет", - констатировал Москаль.

Кроме того, Москаль напомнил, что Кличко контролирует 2/3 депутатского корпуса Киевского городского совета. Если Зеленский таки решится нарушить нормы решения Конституционного суда и назначит главой КГГА не Кличко, а другое лицо, этому человеку сразу же будет выражено недоверие. Что приведет к автоматическому увольнению незаконно назначенного чиновника, пишет Москаль.

Москаль также напоминает, что, согласно закону "О Совете национальной безопасности и обороны", в СНБО тоже нет полномочий увольнять главу КГГА.

"Поэтому советуем Зеленскому, как гаранту Конституции и законов Украины, действовать исключительно в рамках Конституции и законов Украины", - подчеркивает Москаль.

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