За неправильную парковку водители заплатили астрономическую сумму

Благодаря водителям-нарушителям бюджет Киева пополнился на 1,5 млн грн. Фото: Патрульная полиция Украины

По итогам июля в Киеве было отправлено на штрафплощадку 5585 автомобилей из-за неправильной парковки.



Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры.

Нарушители парковки оплачивают 3 квитанции. Кроме установленного штрафа в размере 510 грн, платят еще за услуги эвакуатора - 1270 грн и пребывание автомобиля на штрафплощадке - 144 грн в сутки.



"Мы стараемся упростить процедуру уплаты штрафов за нарушение правил парковки и получение автомобиля. В ближайшее время заработает электронное утверждение обращения на получение автомобиля с помощью QR-кода. Это позволит водителям не стоять в очередях, а решать вопрос возвращения эвакуированной машины онлайн", - сообщил Валентин Осипов, директор Департамента транспортной инфраструктуры.

За нарушение правил парковки в Киеве эвакуируют около 300 автомобилей ежедневно. Среди наиболее частых нарушений - остановка на велосипедных полосах и полосах общественного транспорта, пешеходных переходах, выездах с прилегающих территорий, на перекрестках и тому подобное.

Общая сумма уплаченных штрафов составляет около 11 млн грн, 1,5 из которых поступят в городской бюджет.

Ректора Киевского национального университета культуры и искусств Михаила Поплавского оштрафовали за нарушение ПДД. Он оставил свой автомобиль на левой полосе для движения и пошел на Бессарабский рынок.