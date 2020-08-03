Побежал на рынок по крапиву - Поплавский бросил машину посреди дороги в центре Киева

Михаила Поплавского оштрафовала полиция. Фото: из официальной страницы в Facebook М. Поплавского

Ректора Киевского национального университета культуры и искусств Михаила Поплавского оштрафовали за нарушение ПДД.

Он оставил свой автомобиль на левой полосе для движения и пошел на Бессарабский рынок.

Соответствующее видео появилось на странице "Киев-оперативный" в Facebook.

"Поплавский побежал за крапивой на Бессарабский рынок, а машину кинул просто в левой полосе для движения. Полицейские оказались не фанатами творчества Михаила, потому выписали штраф", - говорится в сообщении.

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В Киеве из-за парковки в неположенном месте отправляют машины премиум-класса на штрафплощадку. Фото с эвакуацией соответствующих транспортных средств показал заместитель председателя КГГА Александр Густелев.