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вторник, 29 декабря 2020 17:17

За неправильную парковку водители заплатили астрономическую сумму
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В течение декабря 2020 года за нарушение правил остановки, стоянки и парковки инспекторы вынесли 6164 постановления.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Фото: Департамент транспортной инфраструктуры

По состоянию на 28 декабря нарушители пополнили бюджет города на 1 744 295 грн.

"Призываем водителей не нарушать правила парковки и оставлять свои авто только на специально отведенных площадках. Напоминаем, что в выходные и праздничные дни парковка на них - бесплатная", - говорится в сообщении.

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В Киеве на Подоле водитель, нарушивший ПДД, лег под колеса эвакуатора, чтобы его авто не забрали.

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