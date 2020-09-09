Взрыв автоцистерны в Киеве - появились новые подробности

Сегодня, 9 сентября, на ул. Вискозной в столице прогремел взрыв автоцистерны. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате проведения сварочных работ.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Автор: Полиция Киева Обстоятельства трагедии выясняются

"В результате взрыва погиб 52-летний житель Херсонской области, а его 33-летнего коллегу с телесными повреждениями госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

На месте трагедии правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства этого события.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Деснянском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой происшествию будет дана правовая квалификация.

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4 сентября в центре грузинской столицы Тбилиси прогремел взрыв. Происшествие произошло возле филармонии.