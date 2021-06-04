Вызов такси для пассажирки с ребенком обернулся адом

Женщина обратилась в полицию. Фото: pixabay.com

В Киеве пассажирка пожаловалась на водителя такси, который обматерил ее и забрызгал баллончиком.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

Такси потерпевшая вызвала через приложение, чтобы поехать с ребенком в школу. Когда же села в машину, водитель начал возмущаться, что она не заказала детское кресло. Мол, "на платье денег не пожалела". После этого женщина заявила, что не поедет с ним, на что водитель потребовал оплату за ложный вызов.

"Когда я поинтересовалась, почему он позволяет себе так вести при 6-летнем ребенке, в ответ услышала "скажи спасибо, что не дал тебе п*зды и не забрызгал баллончиком". Недолго думая после этой фразы водитель выскочил из машины и все-таки забрызгал мне лицо. В это время ребенок стоял возле меня", - рассказала женщина.

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Она добавила, что во второй раз баллончик против нее применял во время вызова полиции.

"После этого сел в авто и начал движение. Я позвонила мужу, который был уже в минуте от нас, он догнал водителя и начал вызывать полицию. Я стала возле капота, чтобы водитель не исчез. Он начал движение авто на меня. В этот момент подошла девушка и начала кричать, что она все видела и полиции все подтвердит. Я начала терять сознание, меня муж подхватил и унес на тротуар. Водитель этим воспользовался и моментально уехал", - написала женщина.

Потерпевшая обратилась в полицию и службу поддержки оператора. Во второй, утверждает она, ответа не получила.

В Запорожье произошел скандал с таксистом компании Bolt, который приехал на вызов, но потом увидел украинку с египтянином и отказался их везти. Кроме того, он оскорблял потенциальных пассажиров. Как сообщила жительница Запорожья, она со своим мужем вызвала такси, но водитель Дмитрий по приезду со словами "мне рубероид не нужен" и "обезьян не вожу", уехал.