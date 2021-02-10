Выстрелы и фейерверки: в Киеве Нацкорпус заблокировал базу титушок ОПЗЖ

В Печерском районе Киева на ул. Тверской тупик, 3 активисты Нацкорпуса заблокировали огражденную территорию с группой лиц. Их активисты называют титушками партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом в Telegram заявил лидер Национального корпуса Андрей Белецкий.

Фото: Ярослава Жуковская, "Громадське радио"

"Нацкорпус нашел и заблокировал базу ОПЗЖ с титушками, которых Медведчук за деньги свозит в Киев для провокаций и дестабилизации ситуации в стране", - написал Белецкий.

По словам активистов, они заблокировали более 100 мужчин, которые могут быть вооружены. До прибытия правоохранителей, нацкорпусовцы пытались зайти на территорию. В ответ полетели камни и прутья. Также были слышны выстрелы.

Титушек, по словам активистов, привезли для провокаций из-за санкций против каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Это подтвердил задержанный активистами куратор. У него нашли разрешение на оружие и тетрадь с расценками.

"Платили 10 тысяч гривен в месяц. Задача разные ставили. В основном поддержка митингов", - сказал куратор.

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Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов уже прекращено.