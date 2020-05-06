Выпадет месячная норма: рассказали о погоде в Киеве

В Киеве объявлено штормовое предупреждение, которое продлится до утра 7 мая.
В течение 6-7 мая ожидается выпадение месячной нормы осадков. Об этом со ссылкой на данные "Укргидрометцентра" сообщает Киевская городская государственная администрация.
Как отмечается, "Киевавтодор" планирует отправить спецтехнику и бригады на места, которые могут подтапливаться, еще до начала осадков. Возле станции метро "Левобережная" уже ведутся работы.
"Ликвидировать последствия непогоды готовы 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромонитор, насосные станции. Сливы ежедневно очищают от мусора", - говорится в сообщении.
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По прогнозам синоптиков, интенсивные осадки будут продолжаться до утра 7 мая. Ожидается, что в рамках 32 часов выпадет от 15 до 49 мм осадков, что практически равно среднемесячной норме для мая.
В случае выявления мест подтоплений горожан просят обращаться в круглосуточную диспетчерскую "Киевавтодора" по телефону 284-74-19.
Водителей призывают к осторожности на дорогах.
Дожди в начале мая смогут исправить ситуацию с засухой. Они существенно повлияют на будущий урожай.
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