Выбирал одинокую женщину и бил камнем по голове: киевлянина подозревают в серии нападений

В Киеве задержали серийного грабителя, который бил женщин камнем по голове. Фото: полиция Киева

Столичные правоохранители задержали 26-летнего мужчину за ограбление и разбойные нападения на женщин.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

В начале декабря в полицию обратились 2 женщины с похожими сообщениями о том, что в Голосеевском районе неизвестный напал на них, забрал ценности и скрылся.

"Мы установили, что преступления были совершены с разницей в полчаса. В темное время суток фигурант, увидев одинокую женщину, подбегал к ней, бил по голове камнем и забирал ценности. Мы выяснили личность злоумышленника и разыскали. При задержании обнаружили и изъяли у него вещи, а также документы потерпевших ", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Владислав Ищенко.

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Злоумышленником оказался недавно освобожденный из тюрьмы киевлянин. За решеткой он провел 5 лет за совершение 2 преступлений - кражи и угона авто.

"У следователей есть обоснованные основания подозревать задержанного в совершении еще 3 аналогичных преступлений. При этом одна из пострадавших находится в больнице с травмой головы, пока ее состояние стабильное", - добавил Ищенко.

В Голосеевском районе столицы, на пересечении ул. Жилянской и Антоновича, ограбили 47-летнюю женщину. Инцидент произошел около 18:30. Грабитель ударил женщину по голове и забрал 15 тыс.