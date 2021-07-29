"Вы знаете, кто я?" - пьяная жена таможенника устроила "концерт" на дороге

Жена столичного таможенника Анна Василенко устроила "пьяный" скандал на дороге. Фото: скриншот с видео

В Киеве пьяная женщина села за руль машины, несмотря на запрет правоохранителей. Когда инспекторы остановили ее, устроила скандал.

Инцидент произошел 28 июля, сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

На пьяную женщину-водителя указал полицейским охранник одного из супермаркетов на просп. Валерия Лобановского. Правоохранители как раз выходили из магазина, куда прибыли на вызов.

"По словам охранника, барышня приехала пьяной на автомобиле Mazda. Полицейские подошли к женщине, убедились, что у нее признаки алкогольного опьянения, и предупредили о негативных последствиях и ответственности за управление автомобилем в таком состоянии. Женщина, не послушав, села в машину и уехала. Когда те же патрульные ее остановили, вышла из машины и сказала, что не была за рулем, а просто здесь гуляет с собачкой", - говорится в посте.

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Также водитель, которая едва держалась на ногах, начала угрожать полицейским своим "авторитетом".

"Вы не знаете, кто я? Вам всем сейчас будет капец", - кричала женщина и требовала телефон.

Ею оказалась жена столичного таможенника Сергея Василенко Анна, которая претендует на должность "главного государственного инспектора" в Гостаможне, отметил "Киев Оперативный".

Полицейские составили необходимые акты и пригласили гражданку в суд для дальнейших разбирательств. Женщина пыталась отказаться от поездки в суд, однако перенести визит ей так и не удалось.

Сообщают, что нарушительницу уже дважды судили за вождение в нетрезвом состоянии.

В Киеве на просп. Валерия Лобановского, 150 женщина навеселе на автомобиле КИА протаранила несколько припаркованных машин. Впоследствии водитель заявила, что является "полковником полиции".