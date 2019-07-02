Ввели новые парковочные талоны

Самый дешевый талон сроком на месяц стоит 315 грн.

1 июля начали действовать парковочные талоны нового образца в Киеве.

"Изменился цвет парковочных талонов, расположение номеров зон (или квартала) и дополнительной информации. Степени защиты - голограмма и уникальный идентификационный номер", - сообщают в столичном горсовете.

В новом талоне надо указать государственный номер автомобиля. После этого его стоит оставить на панели под лобовым стеклом или закрепить держателем на зеркале заднего вида.

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Талон на месяц для всех зон стоит 630 грн, во II и III зоне - 441 грн, в III зоне - 315 грн. Абонемент на три месяца - 1465 грн с возможностью пользования любой парковки предприятия в течение трех месяцев.

Купить талоны можно:

- онлайн с бесплатной доставкой через сервис КП "ГИВЦ";

- онлайн с бесплатной доставкой через сервис Portmone;

- в киосках "Союзпечать", перечень адресов - по ссылке;

- в офисе Киевтранспарксервис, телефон для справок: 383-20-37.

В конце 2020 года в киевском метро появятся кондиционеры и бесплатный Wi-Fi. Об этом заявил советник мэра столицы Дмитрий Давтян.