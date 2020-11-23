Вторые сутки ищут школьника с символической татуировкой

В городе Бровары Киевской области пропал 16-летний Балицкий Даниил. 21 ноября, около 17:00, он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Место нахождения его неизвестно, на связь с родными не выходит.

Об этом сообщила Служба розыска детей Киевской области.

Фото: Розыск детей ГУНП в Киевской области

Пропавший Даниил на вид 16-17 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темно-русые, глаза зеленые. Особая примета: на внешней стороне ладони правой руки имеет татуировку в виде изображения "Всевидящий глаз".

Одет в куртку зеленого цвета длиной до пояса, с капюшоном и лампасами белого цвета, спортивные штаны черного цвета, черные кроссовки. С собой может иметь черную сумку "бананка".

При наличии любой информации о возможном месте пребывания парня просят звонить по телефону спецлинии полиции 102.

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