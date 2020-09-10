Пропавшую девушку с татуировкой цветка на руке разыскали

Девушку разыскивали 11 суток. Фото: Найполиция

Несовершеннолетнюю Викторию Дубину с татуировкой цветка на руке, которую разыскивали 11 суток, нашли в Харькове.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

"Совместными усилиями правоохранителей Киевщины и коллег из Харьковщины девочку вернули домой. Объектом преступных посягательств она не стала", - говорится в сообщении.

К поисковым мероприятиям привлекли оперативников, ювенальных правоохранителей, наряды полиции Киевщины и столицы, общественность.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что девушка поехала в Харьков. Там она нашла временный заработок и проживала в хостеле", - отметила Елена Косенко, руководитель ювенальной превенции Киевщины.



С несовершеннолетней и ее отцом провели профилактическую беседу, чтобы исключить подобные случаи в будущем.

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17-летняя Виктория Дубина исчезла в городе Сквира Киевской области 27 августа около 14:00. Предполагали, что она поехала в город Белая Церковь. На связь с родными не выходила.