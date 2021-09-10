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пятница, 10 сентября 2021 14:31

Второй день подряд КГГА "трясут" из-за земли
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Визуализация будущего сквера у станции метро Сырец
Фото: КГГА

В пятницу, 10 сентября, в аппарат КГГА с обысками пришли представители столичной прокуратуры и Департамента стратегических расследований.

Обыски проводят по делу о земельном участке возле станции метро Сырец. Там вместо жилого дома городские власти решили обустроить сквер, сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

По его словам, участок еще в 2009 году передали аппарату СНБО в постоянное пользование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами инфраструктуры на ул. Щусева. В 2019 году, после обследования участка, установили, что он не используется по назначению. Городская власть прекратила право постоянного пользования участком аппарата СНБО.

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Чиновник отметил, что жители Шевченковского района неоднократно выражали желание видеть на упомянутом участке сквер. Ведь за многие годы там практически образовался стихийный мусорник.

"Сейчас территории приведены в порядок, вывезено мусора, совершено благоустройство. А в дальнейшем в планах КГГА - обустроить современный и комфортный сквер для отдыха", - заявил Загуменный.

Во время обысков структурные подразделения аппарата сотрудничают с правоохранителями, предоставляют всю необходимую информацию и документы.

"Необходимости в проведении обысков не было. Мы всегда добровольно на запросы правоохранительных органов предоставляем все необходимые материалы", - утверждает Загуменный.

9 сентября правоохранители обыскали Департамент экономики и инвестиций и Департамента земельных ресурсов. Должностных лиц КГГА подозревают в незаконной передаче земельных участков в центре Киева. Речь идет о передаче недвижимости, расположенной на ул. Крещатик и Михаила Грушевского по заниженной стоимости и без проведения аукциона. По предварительным данным, сумма нанесенного государству ущерба составляет более 150 млн грн.

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Дата
10
сентября

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