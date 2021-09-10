Дело на 150 млн грн: в департаментах КГГА изъяли документы 20-летней давности

Прокуратура Киева проводила обыски в Департаменте экономики и инвестиций и Департаменте земельных ресурсов. Фото: Киевская городская прокуратура

В результате обысков Департамента экономики и инвестиций и Департамента земельных ресурсов следователи ГБР изъяли документацию 20-летней давности. Она касается деятельности структурных подразделений КГГА в период с 2002-го по 2007 года.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Работники департаментов предоставили всю необходимую информацию и сотрудничают со следствием, открывая информацию 20-летней давности. Однако, в который раз обращаем внимание, что публичные выступления правоохранителей несколько расходится с их реальными действиями", - говорится в сообщении.

В КГГА убеждены, что вчерашние действия правоохранителей - продолжение системного давления на городскую власть, попытки дестабилизировать работу города и создания негативного имиджа столичной администрации.

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Обыски в упомянутых департаментах прошли 9 сентября. Должностных лиц КГГА подозревают в незаконной передаче земельных участков в центре Киева. Речь идет о передаче недвижимости, расположенной на ул. Крещатик и Михаила Грушевского по заниженной стоимости и без проведения аукциона. По предварительным данным, сумма нанесенного государству ущерба составляет более 150 млн грн.