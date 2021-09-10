Дело на 150 млн грн: в департаментах КГГА изъяли документы 20-летней давности

 
Ексклюзивы
1/5
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
Просмотров: 522
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Просмотров: 369
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
Просмотров: 2826
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
Просмотров: 342
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Просмотров: 495
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
Просмотров: 270
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Просмотров: 1359
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Просмотров: 261
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
Просмотров: 774
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Просмотров: 405
Фото
Все фото
3
4
5
17
6
&quot;Чтобы лучше было видно&quot;: деревья в Киеве уничтожили ради рекламы
"Чтобы лучше было видно": деревья в Киеве уничтожили ради рекламы
В КГГА опять обыски - из-за земли
В КГГА опять обыски - из-за земли
Микроавтобус с хасидами разбился по дороге в &quot;Борисполь&quot;
Микроавтобус с хасидами разбился по дороге в "Борисполь"
Ботанический сад &quot;утонул&quot; в астрах: яркие фото
Ботанический сад "утонул" в астрах: яркие фото
ЛАЗ наших олимпийцев и заводской кабриолет &quot;Таврия&quot; - на OldCarLand покажут первые украинские машины
ЛАЗ наших олимпийцев и заводской кабриолет "Таврия" - на OldCarLand покажут первые украинские машины
Видео
Все видео
Молодожены ошеломили выбором транспорта для свадебного кортежа: курьезное видео
Молодожены ошеломили выбором транспорта для свадебного кортежа: курьезное видео
Иностранцы на тротуарах устроили автогонки - прохожие проучили их
Иностранцы на тротуарах устроили автогонки - прохожие проучили их
В Киеве остановились трамваи - пассажиры идут пешком
В Киеве остановились трамваи - пассажиры идут пешком
"Благодетельница" превратила квартиру в концлагерь для животных: видео шокирует
"Благодетельница" превратила квартиру в концлагерь для животных: видео шокирует
В Киевской области "тепло" встретили билборды "регионала" Мураева
В Киевской области "тепло" встретили билборды "регионала" Мураева
Интервью
1/5
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2556
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1440
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1233
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 468
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1035
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 сентября 2021
Просмотров: 450
Другий тайм
Що Росія — ворог, я знав задовго до 2014 року. Ворог, злодій і брехло. Все почалося з радянського футболу, коли всесоюзне керівництво тягло ...
пятница, 10 сентября 2021 11:51

Дело на 150 млн грн: в департаментах КГГА изъяли документы 20-летней давности

  Комментировать
Дело на 150 млн грн: в департаментах КГГА изъяли документы 20-летней давности
Прокуратура Киева проводила обыски в Департаменте экономики и инвестиций и Департаменте земельных ресурсов. Фото: Киевская городская прокуратура

В результате обысков Департамента экономики и инвестиций и Департамента земельных ресурсов следователи ГБР изъяли документацию 20-летней давности. Она касается деятельности структурных подразделений КГГА в период с 2002-го по 2007 года.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Работники департаментов предоставили всю необходимую информацию и сотрудничают со следствием, открывая информацию 20-летней давности. Однако, в который раз обращаем внимание, что публичные выступления правоохранителей несколько расходится с их реальными действиями", - говорится в сообщении.

В КГГА убеждены, что вчерашние действия правоохранителей - продолжение системного давления на городскую власть, попытки дестабилизировать работу города и создания негативного имиджа столичной администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коммунальщики столицы "заработали" 5 млн грн на расчистке ручья

Обыски в упомянутых департаментах прошли 9 сентября. Должностных лиц КГГА подозревают в незаконной передаче земельных участков в центре Киева. Речь идет о передаче недвижимости, расположенной на ул. Крещатик и Михаила Грушевского по заниженной стоимости и без проведения аукциона. По предварительным данным, сумма нанесенного государству ущерба составляет более 150 млн грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дело на 150 млн грн: в департаментах КГГА изъяли документы 20-летней давности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
сентября

Издали распоряжение о переводе украинского языка на латиницу

На комика завели уголовное дело

Впервые наказали выпившего водителя

Самое читаемое
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева Просмотров: 30124
Талибы вошли в посольство Норвегии - что они там нашли
Талибы вошли в посольство Норвегии - что они там нашли
4
 1 Просмотров: 9414
Хоуп Билл ошеломила провокационными фото
Хоуп Билл ошеломила провокационными фото
7
 Просмотров: 5031
Гороскоп на 9 сентября: каким знакам не везет в любви
Гороскоп на 9 сентября: каким знакам не везет в любви
 Просмотров: 4797
Гороскоп на сентябрь: кто почувствует себя победителем
Гороскоп на сентябрь: кто почувствует себя победителем
 Просмотров: 4527
Новости Киева
Выходные удивят теплой погодой: возможны дожди
Выходные удивят теплой погодой: возможны дожди Просмотров: 9
Важный проспект Киева перекроют для транспорта
Важный проспект Киева перекроют для транспорта 1 Просмотров: 99
В столице начались "масочные" рейды
В столице начались "масочные" рейды Просмотров: 369
Воздух в Киеве стал опасным
Воздух в Киеве стал опасным Просмотров: 162
"Чтобы лучше было видно": деревья в Киеве уничтожили ради рекламы
"Чтобы лучше было видно": деревья в Киеве уничтожили ради рекламы
3
 Просмотров: 342
Больше всего комментируют
5
Будущие пенсионеры должны рассчитывать на себя - советник главы ОП
4
Россия ведет войну против Украины, но мир сплоченный только в Facebook - Зеленский
2
Андрей Дуйко: "Против энергетического вампира - только игнор"
2
Экс-нардепу Семенченко продлили арест
1
Назвали ситуации, в которых не обойтись без стакана воды
Голосов: 6942
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть