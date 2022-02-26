ВСУ отбили Киевскую ГЭС у оккупантов

Вооруженные силы Украины во время ночных боев, 26 февраля, отбили Киевскую ГЭС у российских оккупантов.

Станция находится под контролем украинской власти. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Технический персонал ГЭС покинул укрытие и приступил к работе.

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"По состоянию на 8:30 26 февраля 2022 Киевская ГЭС работает в штатном режиме", - сказано в сообщении.

В столице Украины, Киеве нет российских войск, однако действуют диверсионные группы, сообщил мэр Виталий Кличко. Все еще продолжаются бои в Гостомеле и Василькове.

В Минобороны сообщили, что потери кафиров стремительно растут. А в офисе президента сообщили, что Украина не просто устояла, а побеждает.